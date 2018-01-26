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      В Ижевске определили подрядчиков, которые будут содержать столичные дороги

      14:10, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      14:10, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      612
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия
      612
      0

      Контракты заключат на 2018 и 2019 годы.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили компании, которые будут содержать столичные дороги. Контракты заключат на 2 года, сообщается на сайте госзакупок.

      По итогам аукциона работы по уборке дорог в Первомайском районе будет выполнять ООО «Строй18». Сумма контракта составила 52 467 045,33 рубля.

      ООО «Ижавтоснаб» займется благоустройством дорог Ленинского района. Цена контракта равна 104 549 751,65 рубля.

      В Октябрьском районе победу одержала компания ООО «Клининг Сервис» с оплатой работ 54 364 764,82 рубля. Работы по содержанию дорог и тротуаров в скверах и площадях района будет также осуществлять «Клининг Сервис». Сумма контракта - 21 100 000 рублей.

      Обслуживать Индустриальный район будет МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление». Цена договора равна 61 889 937,38 рубля.

      В Устиновском районе подрядными работами займется ООО «Радонеж» с суммой контракта 111 865 396,41 рубля.

      Центральный квадрат города будет обслуживать МУП «ДРЭУ». Контракт составил 794 906 424,58 рубля.

      14:10, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      612
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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