Глазов и Игринский район войдут в муниципальную программу переселения из аварийного жилья

В Удмуртии аварийными признаны около 700 домов.

Ижевск. Удмуртия. Глазов, Кизнерский и Игринский район войдут в муниципальную программу переселения из аварийного жилья. Об этом в ходе прямого эфира информагентства «Удмуртия» сказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По его словам, Удмуртия «успешно справилась» с реализацией федеральной программы, которая завершилась в 2017 году. Последним объектом станет дом в Глазове. Его планируется сдать в конце декабря.

«Но проблема ветхого и аварийного жилья у нас не снята, у нас сейчас около 700 домов. Чтобы решить проблему, нужен бюджет около миллиарда рублей, таких средств у республики сейчас нет», - отметил Бречалов.

Он добавил, что в 2017 году в Сарапуле попробовали реализовать муниципальную программу. Эксперимент прошел успешно, поэтому сейчас разрабатываются подобные программы для других муниципальных образований.

«Это не федеральная программа, это те механизмы, которые ищет и разрабатывает республика. <…> Не все жилье мы будем предоставлять бесплатно, дабы у нас не было спекуляций. <…> Граждане должны будут тоже поучаствовать в улучшении жилищных условий», - подчеркнул Александр Бречалов.