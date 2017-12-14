Прощай, барак: через неделю в Удмуртии должны сдать последний дом по программе переселения

По словам главы региона Александра Бречалова, республика продолжит мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда.

Ижевск. Удмуртия. Через неделю в Глазове должны сдать последний дом, построенный в рамках федеральной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. По словам главы региона Александра Бречалова, республика должна продолжить подобные мероприятия, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Отметим, что в список переселенцев попадали жители, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года.

«Последний объект в рамках этой программы […] мы сдадим через неделю в Глазове. Как вы помните, я не позволил принимать этот дом, потому что самое важное здесь – достойные условия, в которые должны переехать люди. К этому моменту застройщик должен устранить все замечания жителей. И после инспекции с экспертами и подписания актов приёмки дома в эксплуатацию, региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в Удмуртской Республике будет выполнена на 100 процентов», - сказал Александр Бречалов.

По его словам, всего в республике за время существования программы было расселено 683 многоквартирных дома с площадью жилых помещений 106,4 тыс. кв.м. Общая стоимость мероприятий составила 3,1 млрд рублей, количество жилых помещений - 3210, количество планируемых к переселению жителей – 8593 человек.

«В 2017 году Удмуртия продолжит мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда и по переселению граждан в жилой фонд нормативного состояния. В этом есть объективная потребность», - говорится в сообщении.

Отметим, что после января 2012 года в Удмуртии признаны аварийными еще 706 домов, в процессе физического износа – 667. В них проживают 6643 человека.

«Для решения проблемы при поддержке республики будут разрабатываться муниципальные программы, индивидуально учитывающие проблематику и возможности каждого населённого пункта. Пилотная муниципальная программа создана и отрабатывается в Сарапуле. Первый дом, в рамках муниципальной программы мы прием 22 декабря», - уточнил глава региона.

Напомним, что одним из самых известных объектов, который построили по программе переселения, стал дом в селе Кечево Малопургинского района, где туалет был установлен на улице.

После визита в Малопургинской район, на тот момент врио главы Удмуртии Александр Бречалов пообещал, что в деле разберутся правоохранители. Позднее в отношении теперь уже бывшего главы район Светланы Колодкиной возбудили уголовное дело. 12 декабря его передали в суд.

Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с социальным жильем в Малопургинском районе Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.