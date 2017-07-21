В Росавтодоре утвердили список дорог, которые отремонтируют в Ижевске на сэкономленные 161 млн рублей

Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в региональном Миндортрансе.

Москва. В Росавтодоре утвердили список дорог, которые отремонтируют в Ижевске на сэкономленные на торгах 161 млн рублей. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в региональном Миндортрансе.

«Согласование проходило в Москве в Росавтодоре. Необходимо было внести изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры ижевской городской агломерации и паспорт проекта», - рассказал собеседник «Сусанина».

Напомним, ранее стало известно, что на сэкономленные деньги будут отремонтированы участки улиц Удмуртской, Пушкинской и переулок Широкий.

Как рассказал журналистам на недавнем объезде глава Ижевска Юрий Тюрин, эти работы должны будут закончить до конца сентября 2017 года.