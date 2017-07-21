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      В Росавтодоре утвердили список дорог, которые отремонтируют в Ижевске на сэкономленные 161 млн рублей

      16:05, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:05, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      198
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
      Фото: google.ru/maps
      198
      0

      Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в региональном Миндортрансе.

      Москва. В Росавтодоре утвердили список дорог, которые отремонтируют в Ижевске на сэкономленные на торгах 161 млн рублей. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в региональном Миндортрансе.

      «Согласование проходило в Москве в Росавтодоре. Необходимо было внести изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры ижевской городской агломерации и паспорт проекта», - рассказал собеседник «Сусанина».

      Напомним, ранее стало известно, что на сэкономленные деньги будут отремонтированы участки улиц Удмуртской, Пушкинской и переулок Широкий.

      Как рассказал журналистам на недавнем объезде глава Ижевска Юрий Тюрин, эти работы должны будут закончить до конца сентября 2017 года.

      16:05, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      198
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии

       

       

       

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