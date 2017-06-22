Жители Ижевска возложили цветы к Вечному огню и мемориалу на Северном кладбище

Память павших в боях за Родину участники митинга почтили минутой молчания, как символ скорби были зажжены поминальные свечи.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у мемориала на Северном кладбище состоялся митинг, приуроченный ко Дню памяти и скорби. Память павших в боях за Родину участники митинга почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу. Как символ скорби были зажжены поминальные свечи.

День памяти и скорби Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-22.

Также утром 22 июня в 4:00 прошла акция «Свеча памяти» в сквере Победы у Вечного огня. В 5:00 в Удмуртской филармонии состоялся открытый концерт «Мы помним…».