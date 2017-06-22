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      В Ижевске зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

      09:01, 22 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      09:01, 22 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      192
      0
      #Ижевск\n#акция\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#память
      192
      0

      Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили подборку фотографий, которыми жители города поделились сегодня утром в социальных сетях.

      Ижевск. Удмуртия. В 4:00 22 июня в день, когда 76 лет назад началась Великая Отечественная война, жители Ижевска зажгли свечи в сквере Победы у Вечного огня. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» сделали подборку фотографий с акции «Свеча памяти», которыми горожане поделились в соцсетях.

      Юрий Паламарчук

      День Памяти и Скорби... У Вечного огня много людей собралось.. Люди помнят...

       

      Сегодня с сыном приняли участие в акции " Свеча памяти" которая вот уже в десятый раз проходит в 4 утра у Монумента " Боевой и трудовой славы". Мы должны помнить об этой трагедии нашего народа! Помнить, чтобы не допустить её повторения!

      36 Likes, 1 Comments - Олег Гарин (@oleggarinizh) on Instagram: "Сегодня с сыном приняли участие в акции " Свеча памяти" которая вот уже в десятый раз проходит в 4..."

      Instagram post by Иван Лебедев * Jun 22, 2017 at 4:45am UTC

      5 Likes, 0 Comments - Иван Лебедев (@i_i_lebedev) on Instagram

      Также в 5:00 в Удмуртской филармонии прошел открытый концерт «Мы помним…». 

       

      Юрий Паламарчук

      Впервые на концерте в филармонии в 5 утра

       
      09:01, 22 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      192
      0
      #Ижевск\n#акция\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#память

       

       

       

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