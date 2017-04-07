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      Изношенность строительной техники в некоторый районах Удмуртии достигла 100%

      14:41, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      14:41, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      125
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия
      125
      0

      В целом парк строительной техники изношен на 58%.

      Ижевск. Удмуртия. Изношенность парка строительной техники в Удмуртии составила 58%. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, транспорт уже отработал установленный срок службы, но продолжает использоваться.

      Изношенность парка бульдозеров находится на уровне 85%, тракторов – 66%, экскаваторов – 65%.

      «Учитывая, что почти четверть машин зарубежного производства (23%), их замена при высоком курсе валюты становится проблематичной», - говорится в сообщении.

      Самая тяжелая ситуация с изношенностью сложилась в Воткинске, Глазове, Можге и Шарканском районе. По отдельным видам машин доля изношенности достигает 100%.

      14:41, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      125
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия
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