Изношенность строительной техники в некоторый районах Удмуртии достигла 100%

В целом парк строительной техники изношен на 58%.

Ижевск. Удмуртия. Изношенность парка строительной техники в Удмуртии составила 58%. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, транспорт уже отработал установленный срок службы, но продолжает использоваться.

Изношенность парка бульдозеров находится на уровне 85%, тракторов – 66%, экскаваторов – 65%.

«Учитывая, что почти четверть машин зарубежного производства (23%), их замена при высоком курсе валюты становится проблематичной», - говорится в сообщении.

Самая тяжелая ситуация с изношенностью сложилась в Воткинске, Глазове, Можге и Шарканском районе. По отдельным видам машин доля изношенности достигает 100%.