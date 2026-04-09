В рамках просветительского форума «Финансовая весна», который проходит с 6 по 24 апреля в Удмуртии (18+), эксперты Сбера выступили с лекциями и мастер-классами, посвящёнными современным финансовым угрозам и защите от мошенничества.

В центре внимания оказались новые схемы обмана, основанные на методах социальной инженерии. Специалисты подробно разобрали, как действуют злоумышленники и используют многоступенчатые сценарии с участием подставных «сотрудников» различных ведомств. Участники форума узнали, как распознать признаки того, что человек находится под влиянием мошенников, и какие шаги предпринять для его защиты.

Отдельное внимание было уделено вопросам финансовой грамотности, последствиям банкротства и существующим ограничениям для граждан, признанных финансово несостоятельными.

«Финансовая грамотность — это не просто знание банковских продуктов, а умение защитить себя и своих близких от современных угроз. Сбер ежегодно принимает участие в республиканских мероприятиях, посвящённых этой теме, делясь опытом и знаниями о самых современных технологиях кибербезопасности, чтобы каждый житель Удмуртии мог чувствовать себя уверенно в цифровом мире», — рассказал и. о. управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.

Форум «Финансовая весна» — это возможность получить практические советы по защите от мошенников и узнать о возможностях поддержки в сложных жизненных ситуациях.