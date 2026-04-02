Рамиль Касимов из Кестымской школы стал победителем всероссийского конкурса.
Глазов. Удмуртия. Выпускника Глазовского университета признали лучшим учителем родного языка в России. Об этом сообщает администрация Глазова.
В Казани состоялся Всероссийский конкурс учителей родного языка и литературы. Его участниками стали 50 преподавателей русского, татарского, чувашского, удмуртского, марийского, мордовского языков из разных регионов страны.
Удмуртию представлял Рамиль Касимов — выпускник ГИПУ имени В. Г. Короленко, учитель начальных классов Кестымской школы. Именно его признали победителем.
На конкурсе педагог защищал разработанные им проекты, представил свой опыт работы в мастер-классах, участвовал в обсуждении современных методов и инструментов преподавания.
