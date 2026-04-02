Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Педагога из Удмуртии признали лучшим учителем родного языка в России

08:30, 02 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Кестым\n#родной язык\n#Год единства народов России
Источник фото: администрация Глазова
Рамиль Касимов из Кестымской школы стал победителем всероссийского конкурса.

Глазов. Удмуртия. Выпускника Глазовского университета признали лучшим учителем родного языка в России. Об этом сообщает администрация Глазова.

В Казани состоялся Всероссийский конкурс учителей родного языка и литературы. Его участниками стали 50 преподавателей русского, татарского, чувашского, удмуртского, марийского, мордовского языков из разных регионов страны.

Удмуртию представлял Рамиль Касимов — выпускник ГИПУ имени В. Г. Короленко, учитель начальных классов Кестымской школы. Именно его признали победителем.

На конкурсе педагог защищал разработанные им проекты, представил свой опыт работы в мастер-классах, участвовал в обсуждении современных методов и инструментов преподавания.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

