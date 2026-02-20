Закрыть
В Ижевске команда ИжГТУ выиграла республиканскую олимпиаду по сопромату

12:10, 20 февраля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#ИжГТУ
Источник фото: ИА «Сусанин»
На втором месте оказался СПИ, а на третьем — УдГАУ.

Ижевск. Удмуртия. В 21-й республиканской олимпиаде в Ижевске по курсу «Сопротивление материалов» победила команда ИжГТУ. Об этом сообщает пресс-служба университета.

За победу боролись студенты трёх универов: ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, УдГАУ и Сарапульского политехнического института (СПИ).

Лучшей в командном зачёте стала сборная ИжГТУ. На втором месте — студенты из Сарапула, на третьем — УдГАУ.

В личном первенстве золото и серебро взяли представители ИжГТУ. Третье место досталось студенту СПИ. Все трое вошли в кандидатский состав сборной Удмуртии.

