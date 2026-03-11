Закрыть
В ИжГТУ могут возродить яхт-клуб

17:13, 11 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#ИжГТУ\n#яхта\n#плавание
Источник фото: ИА «Сусанин»
При достаточном желании студентов, они выйдут на воду уже предстоящим летом.

Ижевск. Удмуртия. В ИжГТУ им. М. Т. Калашникова задумались о возрождении яхт-клуба. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Парусная секция существовала при Ижевском механическом институте в 1970–80-е годы. Студенты не только тренировались на Ижевском пруду, но и участвовали в соревнованиях. Члены экипажей учились работать с ветром и управлять судном в условиях неопределенности.

В ИжГТУ заявили, что сейчас есть возможность возродить яхт-клуб. Для этого вуз совместно с яхт-клубом «Море» готовит пилотный запуск: для студентов проведут бесплатное пробное занятие, заинтересовавшихся начнут обучать, а затем из них сформируют университетскую команду. Даже есть перспектива участия команды в Студенческой парусной лиге.

Но такой проект запустят только при реальном интересе студентов. Чтобы понять, насколько яхт-клуб нужен, учащихся ИжГТУ просят пройти опрос по ссылке.

«Возрождение начинается не с приказа. Оно начинается с людей. Если вам интересно — пройдите опрос. Если отклик будет достаточным — выходим на воду уже в этом сезоне», — заявили в ИжГТУ. 

