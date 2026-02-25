Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ИжГТУ им. М. Т. Калашникова разработали оборудование для местного предприятия. Об этом сообщается в соцсетях вуза.

Оборудование для роботизированной технологии акустического контроля внутренней поверхности алюминиевых труб-заготовок, используемых для производства лейнеров, разработали на кафедре «Приборы и методы измерений, контроля, диагностики». Проект выполнили под научным руководством и. о. заведующего кафедрой, профессора, доктора технических наук Ольги Муравьевой.

Устройство создали для местного предприятия ООО «Реал-Шторм» в рамках сотрудничества компании с вузом. Выездные испытания оборудования прошли успешно.