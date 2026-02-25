Закрыть
В ИжГТУ разработали оборудование для местного предприятия

14:10, 25 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Испытания завершились успешно.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ИжГТУ им. М. Т. Калашникова разработали оборудование для местного предприятия. Об этом сообщается в соцсетях вуза. 

Оборудование для роботизированной технологии акустического контроля внутренней поверхности алюминиевых труб-заготовок, используемых для производства лейнеров, разработали на кафедре «Приборы и методы измерений, контроля, диагностики». Проект выполнили под научным руководством и. о. заведующего кафедрой, профессора, доктора технических наук Ольги Муравьевой. 

Устройство создали для местного предприятия ООО «Реал-Шторм» в рамках сотрудничества компании с вузом. Выездные испытания оборудования прошли успешно.  

