Ижевск. Удмуртия. Родители учеников школы №20 в Ижевске вновь обратили внимание к проблеме реорганизации и сноса школ в городе. Своё видеообращение они направили в адрес «Сусанина».

«В апреле этого года администрация Ижевска приняла постановление о присоединении школы №65 к школе №20. Несмотря на то, что школа №20 очевидно переполнена. При проектной мощности в 825 детей в школе уже обучается 1 342 ученика», — напомнили родители.

Они отметили, что такая ситуация уже негативно сказывается на комфорте учителей и учеников. Под учебные классы уже отданы учительская и читальный зал библиотеки. Занятия групп продлённого дня либо отсутствуют, либо проходят в коридоре.

«В гардеробе катастрофически не хватает места. В раз может переодеваться 60 учеников. Это всего лишь два класса. Также есть проблемы с питанием. Пока одним накрывают, у других она уже остывшая. Дети едят холодную еду. Из-за переполнения школы многие классы идут обедать уже после первого урока», — продолжают родители.

Они также напомнили, что ученики 65-й школы вынуждены ездить из другого района на общественном транспорте, у которого отсутствуют благоустроенные остановки (в частности, трамвайные по улице Гагарина), что подвергает опасности детей.

«Мы проанализировали данные с официальных сайтов школ и можем утверждать, что рядом с 65-й есть непереполненные школы. Есть множество вариантов перевода учеников в менее загруженные школы и ближе к дому. Но чиновники отправляют детей преодолевать путь в четыре километра», — говорят родители.

Также они отметили, что в школе №20 обучается 38 детей с ОВЗ. И администрация города предлагает им ежедневно ходить из корпуса в корпус. Родители вновь напомнили, что второй корпус является спальным и изначально нёс функции интерната, для обучения не предназначен.

«В школе давно созданы профильные классы. Теперь же Управление образования предлагает проводить занятия в необорудованных помещениях второго корпуса. В то время, как наш директор Александр Кудрявцев находится в зоне СВО, за его спиной реорганизуют его школу», — заявляют родители.

Они напомнили, что с момента открытия нового здания на улице Леваневского дети никогда не учились в одну смену. К ним временно подселяли то учеников школы №55, то №65. Теперь же хотят перевести на постоянной основе и учеников, и учителей снесённой школы. Хотя даже глава Удмуртии Александр Бречалов обещал постройку нового здания взамен утраченного на улице Щедрина.

«Мы обращаемся к администрации города. Пожалуйста, услышьте нас и перестаньте сталкивать лбами родителей разных школ, учеников и коллективы учителей», — говорится в видеообращении.

Родители подчеркнули, что городские чиновники признались, что при принятии решения не учли готовящиеся к сдаче новостройки рядом с 20-й школой. А также горожане акцентировали внимание общественности, что подобная судьба постигла не только их школу.

«Уже снесено несколько школ. И в самом начале пути и ученики, и родители получают обещания, что школы будут построены. И, конечно же, у родителей, у жителей города начинают возникать вопросы — почему вместо строительства новых школ мы получаем разрушение тех школ, которые уже построены были. Почему-то они не ремонтируются и в конечном счёте их сносят», — резюмировали избиратели.

Напомним, ранее «Сусанин» публиковал обширный материал по следам встречи родительской общественности с замглавы Ижевска Натальей Гвоздковой и представителями Управления образования.