Ижевск. Удмуртия. Строительство школы №39 для детей с ОВЗ в Ижевске начнут в 2027 году. Об этом во вторник, 10 июня, рассказала замглавы города по социальной политике.

Напомним, в конце мая в соцсетях появилась информация о том, что школу №39 могут присоединить к школе №67. В Управлении образования администрации Ижевска тогда заверили, что это не соответствует действительности. На встрече с родителями 67-й школы по поводу возможного объединения со школой №28 Наталья Гвоздкова разъяснила, откуда могла появиться подобная информация.

«Эта ситуация, действительно, прорабатывалась Министерством образования и науки УР, но она не подтвердилась. Я вам честно расскажу. 39-я школа, она на сегодняшний момент находится тоже в наших двух ижевских школах — 7-й и 73-й. В связи с тем, что 4 года назад школу признали ограниченно работоспособной. Потом её признали вообще аварийной. Надо было ситуацию как-то спасать. И мы вышли тогда из положения: 7-я и 73-я не так далеко расположены. Поэтому детей определили туда. Четыре года эти школы учатся и будут ещё учиться до той поры, пока не будет организовано строительство школы», — сказала Наталья Гвоздкова.

Она пояснила, что строительство коррекционной школы очень дорого потому, что она строится по определённым требованиям. В классе может быть лишь до 12 человек, нужны дополнительные помещения для некой реабилитации.

«Поэтому школа эта стоит гигантскую сумму и, естественно, республика потянуть её не может. Поэтому было принято решение, глава Удмуртской Республики вместе с председателем правительства и заместителем председателя правительства подали заявку в федеральную программу. Федеральную программу подтвердили и строительство школы начнётся в 2027 году. В 2026 году подтвердили финансирование федеральное, поэтому начнутся торговые процедуры», — сказала Наталья Гвоздкова.

Она напомнила, что площадкой под школу №39 остаётся участок рядом с ипподромом. Готова и проектно-сметная документация. Родители учеников школы №67 попросили от Гвоздковой гарантийное письмо, что их детей не выселят из родного здания. Наталья Геннадьевна согласилась составить информационное письмо требуемого характера и заверить его от имени администрации города.