Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии опровергли информацию об отмене строительства коррекционной школы № 39 в Ижевске. Об этом корреспонденту ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Удмуртии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на месте строительства новой школы убрали баннер, а местные жители начали говорить о строительстве бассейна.

Новую коррекционную школу № 39 в Ижевске планируется построить по адресу: ул. Халтурина, 1. Земельный участок под образовательное учреждение выделен.

«Проект на строительство готов, государственная экспертиза на проектно-сметную документацию пройдена. Для вхождения в Реестр объектов капитального строительства и получения федеральных средств на строительство заявка направлена в Министерство просвещения России», – заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ноябре 2021 года старое здание школы для детей-инвалидов признали аварийным. После этого глава Удмуртии объявил о строительстве нового здания коррекционной школы.

В марте 2022 года руководство Удмуртии приняло решение о строительстве нового здания по индивидуальному проекту. Летом 2023 года министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова сообщила о том, что проект новой школы в районе ипподрома в Ижевске будет готов осенью. Для поиска дополнительных средств Минобрнауки Удмуртии обратилось в Минпросвещения России.