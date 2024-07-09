Более 300 выпускников ИжГТУ получили красные дипломы

Ижевск. Удмуртия. 309 выпускников ИжГТУ имени М. Т. Калашникова получили красные дипломы. Как сообщает пресс-служба вуза, 8 июля в студенческом центре «Интеграл» состоялась торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам 2024 года. В 2023 году красных дипломов было 229.

Наибольшее количество отличников учёбы в этом году отмечено среди выпускников Института непрерывного профессионального образования (47), Факультета строительства, архитектуры и дизайна имени В. А. Шумилова (46) и факультета «Информационные технологии» (44).

С напутствием к участникам мероприятия обратились руководители технического университета, обладатели звания «Почетный профессор ИжГТУ», а также почётные выпускники вуза.

В связи с проведением в 2024 году Года семьи и по случаю Всероссийского дня семьи, любви и верности с ответным словом выступила интернациональная студенческая семья — Екатерина Михайленко (Россия) и Эльшими Юссеф Хасан Мамдух Заки (Египет). Оба в этом году окончили с красными дипломами Институт международных образовательных программ ИжГТУ.

Частью торжественной церемонии стало выступление джаз-оркестра Big Band под управлением художественного руководителя и дирижёра, заслуженного деятеля искусств УР Андрея Елисеева.