В Госдуме России рассмотрят законопроект о мерах защиты прав трудящихся

Москва. Законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства принят в первом чтении четвертого июля. Об основных изменениях на Дума ТВ рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Целью законодательной инициативы является защита трудовых прав граждан. Законопроект вносит ряд важных поправок, в их числе:

· установление госнадзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям;

· предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней;

· создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию долгов по зарплате;

· осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника в случае приостановки производства или при наличии потребности на другом предприятии.

«Последнее предложение позволит во время локального кризиса сохранить гражданам стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а нанимателю в последующем вернуть кадры в свой коллектив. При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает своё действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости», — заявил Вячеслав Володин.