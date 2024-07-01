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В Брянске освободили похищенного в Москве итальянского бизнесмена

17:41, 01 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Брянске освободили похищенного в Москве итальянского бизнесмена
17:41, 01 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Россия\n#Италия\n#Москва\n#Брянск\n#криминал\n#бизнесмены\n#похищение
Фото: pxhere.com
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Причиной нападения мог быть конфликт с конкурентом.

Брянск. Брянская область. В Брянске нашли и освободили итальянского предпринимателя. Ранее он пропал в Москве, передает RT со ссылкой на Следственный комитет. 

Как сообщает пресс-служба столичного управления ведомства, похищение произошло 28 июня 2024 года на Садовой-Триумфальной улице в Москве. Четверо соучастников в возрасте от 21 до 36 лет затащили в автомобиль гражданина Италии, имеющего также российское гражданство.

Там на мужчину надели наручники, голову обвязали мешком. Бизнесмена увезли Брянск, где сутки удерживали его в специально подготовленном помещении.

Причиной преступления мог быть заказ: у похищенного был конфликт с конкурентом. Все злоумышленники задержаны, добавили в Следственном комитете.

17:41, 01 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Россия\n#Италия\n#Москва\n#Брянск\n#криминал\n#бизнесмены\n#похищение