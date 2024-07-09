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Миллион человек посетили стенд от Удмуртии на ВДНХ за 35 недель

12:00, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Миллион человек посетили стенд от Удмуртии на ВДНХ за 35 недель
12:00, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Удмуртия\n#Москва\n#посетители\n#итоги
Фото: vk.com/abramovaapk
71
0

Гости съели 100 тыс. перепечей, поучаствовали в более 200 мастер-классах и отпраздновали «Гербер».

Москва. Во время международной выставки-форума «Россия» (0+) в Москве стенд от Удмуртии посетили около миллиона гостей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила первый вице-премьер региона Ольга Абрамова. 

Выставка работала 35 недель — до 8 июля. За это время посетители съели 100 тыс. удмуртских перепечей и выпили 200 тыс. стаканов травяного чая. 

На площадке удмуртского стенда было проведено более 200 различных мастер-классов. Гости изготавливали куклы-закрутки, шили фетровые броши-италмасы, и даже стилизовали монисто. 

В среднем ежедневно 5 тыс. посетителей открывали для себя Удмуртию, в их числе гости из Перу, Индии, Пакистана, Ирана, Аргентины и других стран. 

А также несколько десятков тысяч жителей и гостей Москвы узнали, как в Удмуртской Республике отмечают национальный праздник «Гербер» (0+). 

Отмечается, что выпускаемый в Удмуртии мотоцикл «ИЖ-49» негласно признали самым ностальгическим экспонатом выставки.  

12:00, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Удмуртия\n#Москва\n#посетители\n#итоги