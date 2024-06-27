Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин вошёл в рейтинг самых эффективных парламентариев

Москва. Составлен рейтинг эффективности депутатов Госдумы на июнь 2024 года. В 50 лучших парламентариев вошёл представитель Удмуртии — Олег Гарин. Об этом сообщает телеграм-канал «ПУЛ».

Рейтинг составлен на основе данных ИИ, а также экспертного мнения. Оценивались следующие показатели: активность и инициативность, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь с населением в социальных сетях и мессенджерах, количество положительных баллов профиля на WI (от пользователей). Рейтинг составили депутаты с коэффициентом выше 50%.

Депутат от Удмуртии Олег Гарин занял 38-е место с коэффициентом KPI месяца в 59%.