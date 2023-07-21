Удмуртский аграрный университет вновь вошел список лучших российских вузов по востребованности выпускников

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный аграрный университет вошел в список лучших вузов России по востребованности выпускников. В число финалистов рейтинга рекрутингового портала HeadHanter УдГАУ входит уже третий год подряд, сообщает пресс-служба университета.

Аналитики одного из самых крупных сайтов по поиску работы и подбору персонала hh.ru регулярно проводят мониторинг востребованности выпускников российских вузов на рынке труда. Согласно исследованию по итогам 2022-2023 учебного года УдГАУ готовит специалистов с отличными профессиональными и карьерными перспективами. Выпускники-аграрии получают больше приглашений от работодателей, им предлагают более высокую заработную плату, также они чаще ищут работу по специальности.

«Руководство УдГАУ получило от сайта HeadHanter почетную грамоту и благодарственное письмо. «Поздравляем ваш вуз с победой! Вы стали финалистом Рейтинга лучших вузов России по версии hh.ru 2022-2023 года.

За высокий уровень профессиональной компетентности и ответственности, качественную работу по подготовке студентов hh.ru/students награждает Ваш университет грамотой победителей», — говорится в поздравлении.

Отметим, сегодня студенты Удмуртского государственного аграрного университета помимо учебы под руководством своих преподавателей ведут большую исследовательскую и проектную деятельность, являются участниками крупных российских научно-практических конференций и агропромышленных форумов, выступают победителями грантовых конкурсов, таких как «Студенческий стартап».

Ежегодно студенты УдГАУ делятся со сверстниками опытом волонтерской и общественной работы на Всероссийском молодежном форуме iВолга и завоевывают спортивные награды на спартакиаде вузов Минсельхоза России.