В Ижевске объединят школы №59 и №36

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут реорганизацию школы №59 за счёт присоединения к ней школы №36. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

До 31 июля 2022 года к школе №59, расположенной на улице Володарского, 52, присоединят школу №36, расположенную по улице Камской, 6А.

В течение 10 дней со дня издания постановления будет создана комиссия, которая займётся инвентаризацией имущества, финансовых активов и обязательств обоих учреждений.

Напомним, в 2019 году в Ижевске хотели объединить школы №№30 и 40, но тогда городские власти отказались от этой идеи, так как не встретили положительного отклика.