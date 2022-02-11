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В Ижевске объединят школы №59 и №36

11:25, 11 февраля, 2022
Андрей Бирюков
В Ижевске объединят школы №59 и №36
11:25, 11 февраля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#образование
Фото: ИА «Сусанин»
320
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Реорганизация планируется до 31 июля 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут реорганизацию школы №59 за счёт присоединения к ней школы №36. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. 

До 31 июля 2022 года к школе №59, расположенной на улице Володарского, 52, присоединят школу №36, расположенную по улице Камской, 6А. 

В течение 10 дней со дня издания постановления будет создана комиссия, которая займётся инвентаризацией имущества, финансовых активов и обязательств обоих учреждений. 

Напомним, в 2019 году в Ижевске хотели объединить школы №№30 и 40, но тогда городские власти отказались от этой идеи, так как не встретили положительного отклика. 

11:25, 11 февраля, 2022
Андрей Бирюков
320
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#образование