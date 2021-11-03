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В Удмуртии проходит «Большой этнографический диктант»

11:25, 03 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии проходит «Большой этнографический диктант»
11:25, 03 ноября, 2021
Андрей Бирюков
348
0
#Удмуртия\n#этнос\n#образование
Фото: unsplash.com
348
0

В прошлом году в нём приняли участие 25 тыс. жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. Большой этнографический диктант в Удмуртии пройдёт в онлайне. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики. 

Акция проводится уже в шестой раз. Она приурочена ко Дню народного единства и проходит с 3 по 7 ноября. Её девиз: «Народов много — страна одна». В отличие от предыдущих лет, в этот раз акция проводится в онлайн-формате. 

Диктант имеет целью привлечь общественность к вопросам межнационального мира и согласия, а также оценить уровень этнографической грамотности граждан. Его можно написать на русском, английском, испанском и китайском языках. 

Диктант представлен в виде теста из 30 вопросов: 20 — федеральная часть, 10 — региональная, она уникальна для каждого субъекта страны. Иностранцы могут ответить на 30 вопросов федеральной части. Время выполнения всех заданий — 45 минут.  Участники после тестирования сразу могут узнать результат и получить сертификат с количеством набранных баллов — он формируется в электронном виде и высылается на электронную почту. 

В Минобрнауки напоминают, что «Большой этнографический диктант» придумали в Удмуртии. Первый прошёл в октябре 2016 года. В минувшем году в мероприятии участвовали 1,7 млн человек, из них 25 тыс. — жители Удмуртии.

11:25, 03 ноября, 2021
Андрей Бирюков
348
0
#Удмуртия\n#этнос\n#образование
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