В Удмуртии проходит «Большой этнографический диктант»

В прошлом году в нём приняли участие 25 тыс. жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. Большой этнографический диктант в Удмуртии пройдёт в онлайне. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Акция проводится уже в шестой раз. Она приурочена ко Дню народного единства и проходит с 3 по 7 ноября. Её девиз: «Народов много — страна одна». В отличие от предыдущих лет, в этот раз акция проводится в онлайн-формате.

Диктант имеет целью привлечь общественность к вопросам межнационального мира и согласия, а также оценить уровень этнографической грамотности граждан. Его можно написать на русском, английском, испанском и китайском языках.

Диктант представлен в виде теста из 30 вопросов: 20 — федеральная часть, 10 — региональная, она уникальна для каждого субъекта страны. Иностранцы могут ответить на 30 вопросов федеральной части. Время выполнения всех заданий — 45 минут. Участники после тестирования сразу могут узнать результат и получить сертификат с количеством набранных баллов — он формируется в электронном виде и высылается на электронную почту.

В Минобрнауки напоминают, что «Большой этнографический диктант» придумали в Удмуртии. Первый прошёл в октябре 2016 года. В минувшем году в мероприятии участвовали 1,7 млн человек, из них 25 тыс. — жители Удмуртии.