Детский сад №50 Ижевска признали лучшим дошкольным учреждением России

Особый акцент в группах делают на экологическое воспитание детей.

Ижевск. Удмуртия. Детский сад №50 Ижевска признали лучшим дошкольным образовательным учреждением России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Детсад получил награду за успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, интеллектуальное, нравственное и культурное развитие детишек.

Уникальность детского сада – два зимних сада с экзотическими растениями и живыми уголками, а также экогостиная и экологическая тропа для развития детей. Кроме основательного экологического воспитания, отдельный акцент педагоги делают на физическую активность ребят. После сна группы отправляются на гимнастику в сочетании с контрастными воздушными ваннами и ходят босиком по дорожкам здоровья для профилактики плоскостопия. Также в детском саду сесть соляная комната, где дети посещают курсы спелеотерапии.

60% педагогов учреждения имеют высшее педагогическое образование. Активное участие в жизни сада принимают сами родители – в детсаду организованы различные семейные проекты.