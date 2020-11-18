3 года работы: учебники по удмуртскому языку и литературе включили в федеральный перечень

В список вошли 18 наименований.

Ижевск. Удмуртия. Минпросвещения России включило в федеральный перечень 18 наименований учебников по удмуртскому языку и удмуртской литературе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила министр образования Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Книги для школьников с 5 по 11 класс были разработаны Научно-исследовательским институтом национального образования Удмуртии. Работа велась 3 года. Заниматься по ним смогут как владеющие удмуртским языком, так и те, кто языка не знает.

«Из языков и литератур финно-угорских народов в федеральном перечне для всех уровней общего образования будут представлены только учебники по удмуртскому языку и литературе», - отметила Болотникова.

Добавим, учебники для начальной школы, разработанные в Удмуртии, уже используются в учебной программе.