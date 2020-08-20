Прокуратура Удмуртии: рабочие тетради школьникам должны предоставлять бесплатно

Родители не обязаны покупать их за свой счет.

Ижевск. Удмуртия. Родители школьников в Удмуртии обратились в прокуратуру для проверки законности покупки рабочих тетрадей для детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Они рассказали, что перед учебным годом на классных собраниях поднимаются вопросы о приобретении рабочих тетрадей за свой счет.

В 55 школах Ижевска, Воткинска, Глазова Сарапула, Алнашского, Балезинского, Воткинского, Глазовского, Завьяловского, Киясовского, Сарапульского, Шарканского, Юкаменского районов Удмуртии родителям пришлось покупать тетради, которые не были включены в утвержденный директором перечень обязательных учебников, а приобретались по инициативе отдельных учителей, что противоречит статьям 18 и 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Прокуроры внесли 40 представлений директорам школ, объявили 254 предостережения руководителям учреждений, а также министру образования Удмуртии.

Отметим, каждая школа самостоятельно утверждает необходимый список учебников и пособий, включая тетради. Родители вправе знакомиться со списком литературы. При включении в перечень рабочих тетрадей, утвержденных директором, они должны предоставляться детям бесплатно. Если их в списке нет, в обучении они использоваться не могут.