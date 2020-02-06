В Ижевске пройдут лекции научного и военного журналиста Михаила Котова

Темами лекций станут космос и атомные технологии.

Ижевск. Удмуртия. Научный и военный журналист изданий «Популярная механика», «Известия», «Профиль» и Forbes Михаил Котов расскажет в Ижевске о новой лунной гонке, достижениях «Роскосмоса» и изобретениях «золотого века» атомных технологий.

Информационный центр по атомной энергии Ижевска в честь Дня российской науки организует серию образовательных лекций журналиста Михаила Котова, которые пройдут 7 и 8 февраля.

Расписание:

7 февраля 11:30 – лекция «Лунная гонка 2.0». Пройдёт в актовом зале УдГУ (улица Университетская 1/1). Журналист расскажет, почему человечество уже полвека не посещало Луну, кто сейчас является фаворитом в космическом противостоянии и когда пройдёт первый репортаж с естественного спутника Земли.

7 февраля в 14:00 – лекция «Трудная тропа «Роскосмоса». Пройдёт в СЦ «Интеграл» (улица Студенческая, 7). Гости узнают, какие задачи стоят перед отечественной космонавтикой и каковы её последние достижения. Правда ли, что Илон Маск забрал у «Роскосмоса» все контракты, и когда у России появятся многоразовые ракеты?

8 февраля 18:00 – лекция «Самые необычные изобретения атомного века» в Штабе Городских Проектов ЛИФТ (улица Пушкинская, 216). Михаил Котов расскажет о самых странных, интересных и иногда беспечных изобретениях времён расцвета атомной энергетики.

Вход на все мероприятия бесплатный. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

ИА «Сусанин» будет вести прямые трансляции с лекций «Лунная гонка 2.0» и «Самые необычные изобретения атомного века».