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Полномочия и. о. ректора ижевской медакадемии продлили ещё на три месяца

15:50, 07 февраля, 2020
Юрий Абашев
Полномочия и. о. ректора ижевской медакадемии продлили ещё на три месяца
15:50, 07 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#медицина\n#образование\n#Ижевск\n#ИГМА\n#Удмуртия
Фото: yandex.ru
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Это уже седьмое продление полномочий.

Ижевск. Удмуртия. Процесс выборов ректора ижевской медакадемии начнётся 20 февраля. Срок полномочий исполняющего обязанности руководителя ИГМА Алексея Шкляева продлили ещё на три месяца. Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Сусанин».

«Прошла аттестационная комиссия в Минздраве России. Выборы объявлены, но ещё не состоялись. Шестое продление (полномочий – прим.ред) было по 30 января, сейчас идёт седьмое - до 30 апреля», - сказал Алексей Шкляев.

Напомним, что бывший ректор ИГМА Николай Стрелков покинул свой пост 16 июля 2018 года. Исполнять его обязанности назначили Алексея Шкляева, что он и делает по сей день.

О начале процедуры выборов сообщили в пресс-службе медакадемии. 20 февраля в 13:00 состоится конференция работников и учащихся вуза по избранию нового ректора. На эту должность претендуют Алексей Вавилов, Михаил Дударев и Алексей Шкляев. Их кандидатуры согласованы аттестационной комиссией Минздрава России.

15:50, 07 февраля, 2020
Юрий Абашев
199
0
#медицина\n#образование\n#Ижевск\n#ИГМА\n#Удмуртия

 

 

 


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