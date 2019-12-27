Детская школа искусств №2 Ижевска попала в список лучших учреждений России

Школу отметили за успехи в организации воспитательного процесса.

Ижевск. Удмуртия. Детская школа искусств №2 имени Петра Чайковского в Ижевске стала лауреатом всероссийской национальной премии «Лучшее образовательное учреждение России». Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Награду школа получила за успехи в организации воспитательного процесса, применение передовых методик в воспитании детей, за вклад в духовное, интеллектуальное развитие личности.

Отметим, звание присваивается лучшим учреждениям страны на основании рекомендаций Минобразования России, региональных органов.