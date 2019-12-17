99% выпускников в Удмуртии справились с итоговым сочинением

Наиболее популярными направлениями тем сочинения у выпускников в этом году стали «Он и она», «Надежда и отчаяние», «Гордость и смирение».

Ижевск. Удмуртия. Практически все выпускники в Удмуртии справились с итоговым сочинением. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики, всего сочинение писали 6 720 выпускников текущего года, изложение – 151 человек. 1% ребят получили «незачёт». Они смогут пересдать этот этап оценки в феврале и мае.

Наиболее популярными направлениями тем сочинения у выпускников в этом году стали «Он и она» (53,33%), «Надежда и отчаяние» (22,38%), «Гордость и смирение» (13,2%). Тему «Добро и зло» выбрали 9,58% выпускников. Меньше всего для написания сочинения выпускники выбирали тему «Война и мир» (1,5%).

Напомним, что сочинение 11-классники писали 4 декабря.