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Новые учебные классы появятся в 12 школах Ижевска

17:30, 31 июля, 2019
Диана Ворончихина
Новые учебные классы появятся в 12 школах Ижевска
17:30, 31 июля, 2019
Диана Ворончихина
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#образование\n#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#новости\n#ремонт\n#стадион
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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24 кабинета для учеников начальных классов создадут благодаря перепрофилированию помещений.

Ижевск. Удмуртия. Новые учебные классы появятся в 2019 году в 12 школах Ижевска. Благодаря программе перепрофилирования помещений в общеобразовательных учреждениях появится 24 современных учебных кабинета для учеников начальной школы на 627 мест.

По словам главы столицы Удмуртии Олега Бекмеметьева, на проведение данной работы из муниципального бюджета выделено 6,8 млн рублей.

«Денежные средства, которые выделяет город, направляются на строительно-монтажные работы: перепланировку, ремонт, косметические работы, на замену окон. А дополнительное оборудование, которое необходимо для организации учебного процесса, закупает школа на свои средства», - пояснил Бекмеметьев.

По словам директора школы №74 Надежды Онищенко, программа по перепрофилированию -важная и необходимая мера, так как сегодня многие общеобразовательные учреждения перегружены. 

«Школа рассчитана на 997 мест, а сегодня у нас обучается 1 678 человек в 64 классах. <…> Благодаря перепрофилированию мы решаем сразу две задачи. С одной стороны мы высвобождаем кабинет под начальные классы, с другой – мы осуществляем модернизацию: косметический и технологический ремонты, замену оборудования», - рассказала Надежда Онищенко.

Так, в школе №74 идут работы по объединению швейной мастерской и кабинета кулинарии. На это выделено 300 тыс. рублей. Кроме того, здесь полным ходом идет строительство нового стадиона по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта», на это направят 18,2 млн рублей. На площадке уже сделали футбольное поле с искусственным газоном, круговую беговую дорожку с резиновым покрытием, вскоре появится волейбольно-баскетбольная площадка, тренажеры,  прыжковая яма. Работы планируют завершить до 25 августа.

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Во время рабочей поездки в среду, 31 июля, Олег Бекмеметьев также посетил школу №76. Здесь в этом году сделали новый бассейн, в образовательном учреждении также ведется работа по перепрофилированию кабинетов. А школьный стадион вошел в титул на 2021 год.

«В 76-ой школе стадион еще пока только ждет ремонта. Здесь есть проблема со стеной стадиона, в рамках строительства планируется решить вопрос по усилению подпорной стены», - пояснил глава Ижевска.

Отметим, что в этом году новый стадион также появится у гимназии №56.

17:30, 31 июля, 2019
Диана Ворончихина
158
0
#образование\n#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#новости\n#ремонт\n#стадион

 

 

 


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