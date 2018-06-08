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Детский сад-долгострой на улице Баранова в Ижевске сдадут до конца года

09:00, 08 июня, 2018
Дарья Саушина
09:00, 08 июня, 2018
Дарья Саушина
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#строительство\n#Ижевск\n#Алнаши\n#детские сады\n#Завьялово
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Строительство законсервировали в 2016 году на этапе свай.

Ижевск. Удмуртия. Детский сад на улице Баранова в Ижевске, строительство которого заморозили еще в 2016 году, сдадут до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Возводить здание на 220 мест начали еще в 2015 году, однако на следующий год из-за нехватки средств объект законсервировали на этапе свай. Сейчас работы возобновились.

На строительство направлен 191 млн рублей, из которых 155 млн рублей – федеральные средства. По соглашению с федерацией детсад должен быть сдан в эксплуатацию до конца этого года.

Также на очереди две средних школы, которых ждут жители Алнаш и села Совхозный Завьяловского района. В Совхозном возобновилось строительство школы на 160 мест, в Алнашах – на 550.

09:00, 08 июня, 2018
Дарья Саушина
335
0
#строительство\n#Ижевск\n#Алнаши\n#детские сады\n#Завьялово

 

 

 


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