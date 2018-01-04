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      Два участника из Удмуртии вышли в финал конкурса «Лидеры России»

      16:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      16:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
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      0
      #общество\n#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#управление
      Фото: лидерыроссии.рф
      390
      0

      Решающий этап пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей.

      Ижевск. Удмуртия. Два участника из Удмуртии вышли в финал конкурса «Лидеры России». Как сообщают организаторы, решающий этап пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей.

      Всего в финальную стадию из регионов ПФО вышли 30 участников, которые успешно преодолели испытания окружного полуфинала в Самаре и Нижнем Новгороде.

      Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

      Победители получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.

      Справка:

      «Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

      16:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      390
      0
      #общество\n#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#управление

       

       

       

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