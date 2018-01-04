Решающий этап пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей.

Ижевск. Удмуртия. Два участника из Удмуртии вышли в финал конкурса «Лидеры России». Как сообщают организаторы, решающий этап пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей.

Всего в финальную стадию из регионов ПФО вышли 30 участников, которые успешно преодолели испытания окружного полуфинала в Самаре и Нижнем Новгороде.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Победители получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.

Справка:

«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).