Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоится мастер-класс заслуженного артиста России Сергея Мануйлова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Сергей Мануйлов является преподавателем Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а также Московской государственной академии хореографии. Ранее он являлся премьером балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Он проведет мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса классического танца «Под звуки Чайковского» (0+).

Второй этап конкурса проведут с 21 по 23 ноября ноября в Воткинске. Во Дворце культуры «Юбилейный» выступят 35 творческих коллективов и 130 солистов, которые прошли первый тур. Они приедут из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Калининграда, Пермского края, а также со всей Удмуртии.

Оценивать финалистов будут специалисты хореографического искусства высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования России, а также ведущие артисты балета региона.

Помимо мастер-класса от Сергея Мануйлова в рамках конкурсной программы состоится гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей.

0+