Ижевск. Удмуртия. 2 сентября в ижевском микрорайоне «Столичный» откроет двери новый корпус Детской школы искусств №3. С началом учебного года в ней будут заниматься 800 детей. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Сейчас внутри нового корпуса идёт уборка, устанавливается мебель, монтируется оборудование в классах. В малом концертном зале на следующей неделе установят единственный в Удмуртии камерный орган, который перевезут из старого корпуса на улице Дзержинского.

«С нового учебного года здесь будут заниматься около 800 детей. Откроются отделения электронной музыки, эстрадного вокала, хореографическое, художественное, театральное, графического дизайна, классы живописи и изобразительного искусства», — сообщил Чистяков.

В последнюю августовскую неделю в школе пройдут дни открытых дверей, а также откроется набор на новые направления обучения.

Напомним, строительство нового корпуса началось в 2014 году, но было заморожено. Только в 2022 году объект перешёл в собственность города, и тогда началось его завершение.