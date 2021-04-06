Удмуртия заинтересована в проведении Международного циркового фестиваля в 2022 году

Представления в 2021 году отменили из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика заинтересована в проведении Международный цирковой фестиваль в 2022 году. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на пресс-конференции.

«Мы крайне заинтересованы в проведении этого, ставшего уже визитной карточкой Ижевска, фестиваля. Пока в планах на 2022 год, у нас, конечно же, его проводить. Мы долго взвешивали про 2021 год, но не всё от нас зависит. Это всё-таки международный фестиваль — большинство бы (артистов. — прим. ред.) просто не приехало».

Цирковые представления успели пройти в 2020 году, но тогда в Ижевск не смогли приехать китайские артисты. Проведение фестиваля в 2021 году отменили из-за сложной эпидемиологической обстановки. Ранее директор государственного цирка Удмуртии «с осторожностью» говорил о представлениях в 2022 году.