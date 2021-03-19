Международный фестиваль цирковых искусств вернется в Удмуртию

По словам директора ижевского цирка, пока с осторожностью, но планируется проведение фестиваля в 2022 году.

Ижевск. Удмуртия. Международный фестиваль цирковых искусств вернется в Ижевск. В этом уверен директор государственного цирка Удмуртии Андрей Лещинский.

«В этом году фестиваля, конечно, ждать уже не стоит. Обычно он проходил как раз в первой половине марта, и в эти дни коллектив цирка чувствует непривычную пустоту. <…> На этот год, даже на более поздние месяцы, мы решили не планировать фестиваль, поскольку ситуация в мире всё ещё нестабильная, и даже если Россия откроет границы, многие страны ещё не выпустят своих артистов на зарубежные выступления. С осторожностью мы планируем фестиваль на 2022 год», - рассказал он «Удмуртской правде».

По словам Андрея Лещинского, цирк Удмуртии, как и все подобные уникальные предприятия, очень тяжело пережил локдаун. «…в конце марта 2020 года полностью остановился огромный гастрольный конвейер. Артисты и животные «застряли» в тех городах, где они в тот момент выступали. Представления были отменены более полугода (а в некоторых регионах цирки не открылись до сих пор). Нет проданных билетов – нет денег на гонорары артистам. Но, к счастью, в цирке работает много настоящих фанатов своего дела. <…> Государственному цирку Удмуртии удалось сохранить костяк коллектива – 90% работников. Мы выстояли благодаря поддержке государства, получили кредит на выплату зарплаты. В результате мы смогли открыть цирк для зрителей перед Новым годом и сейчас готовимся к премьере уже третьей в этом сезоне программы», - поделился директор цирка.

Рано или поздно очередной международный фестиваль цирковых искусств в Ижевске состоится, уверен Андрей Лещинский. Более того, коллектив серьезно занят идеей организации и проведения ещё и международного детского циркового фестиваля.

Напомним, международный фестиваль циркового искусства ежегодно проходил в Ижевске с 2005 года. Его почётным гостем становилась попечитель Международного циркового союза, принцесса Монако Стефания Гримальди. XIII Международный цирковой фестиваль в марте 2020 года побил рекорд по числу выступивших на нём артистов из разных стран мира. И это при том, что из-за пандемии отменили свой приезд представители ярчайших цирковых школ – артисты из Китая и Северной Кореи. Непростое решение об отмене фестиваля цирковых искусств 2021 года было принято в октябре 2020 года. Как подчеркнул тогда министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев, причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка. Также большинство потенциальных участников фестиваля могли столкнуться с серьёзными проблемами при получении виз для въезда в Россию.