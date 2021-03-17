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Жители Ижевска могут поучаствовать в книгообмене

11:55, 17 марта, 2021
Андрей Бирюков
Жители Ижевска могут поучаствовать в книгообмене
11:55, 17 марта, 2021
Андрей Бирюков
659
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#книги
Фото: pixabay.com
659
0

Принести литературу можно с 15 по 20 марта.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают принять участие в книгообмене. Об этом сообщает пресс-служба города.

«Книгообмен — потрясающая возможность подарить новую жизнь книгам, которые залежались в вашей библиотеке, но которые, на ваш взгляд, были бы интересны другим людям», — говорится в сообщении.

Акция пройдет в штабе городских проектов «Лифт», по адресу: улица Пушкинская, 216. Принести литературу можно с 15 по 20 марта. 20 марта с 11:00 до 17:30 желающие смогут обменять свои книги на понравившиеся. 

11:55, 17 марта, 2021
Андрей Бирюков
659
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#книги