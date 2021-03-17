Жители Ижевска могут поучаствовать в книгообмене

Принести литературу можно с 15 по 20 марта.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают принять участие в книгообмене. Об этом сообщает пресс-служба города.

«Книгообмен — потрясающая возможность подарить новую жизнь книгам, которые залежались в вашей библиотеке, но которые, на ваш взгляд, были бы интересны другим людям», — говорится в сообщении.

Акция пройдет в штабе городских проектов «Лифт», по адресу: улица Пушкинская, 216. Принести литературу можно с 15 по 20 марта. 20 марта с 11:00 до 17:30 желающие смогут обменять свои книги на понравившиеся.