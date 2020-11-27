Проект включает в себя элементы геокешинга.

Глазов. Удмуртия. Сотрудники музея-заповедника «Иднакар» в Глазове выиграли грант фонда Потанина. Об этом в пятницу, 27 ноября, написал на своей странице «ВКонтакте» министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Проект называется «Онлайн-тур "Иднакар опен-эйр"», объединяющий в себе экскурсию и поисковую игру. Отметим, что элементы геокешинга в музейном деле — инновация для Удмуртии.

Сам проект визуализирует материальное наследие средневековых жителей территории современного Глазова и окрестностей за пределами стен музея. Коллекцию артефактов IX–XIII веков, представленную в основной экспозиции, преподнесут посетителям удалённо в виде 3D-моделей оригинальных предметов в местах, где были найдены «будущие экспонаты». Процесс экспонирования задуман в игровой форме.

Места «кладов» предусмотрены на территории городища Иднакар или на интерактивной площадке рядом с музеем для маломобильных посетителей. В результате должен сложиться уникальный онлайн тур, способный стать одной из туристических достопримечательностей Удмуртии.

«В сложившейся ситуации, связанной с безопасностью для здоровья, подобная форма бесконтактной подачи информации актуальна и перспективна», — отметил министр культуры Удмуртии.