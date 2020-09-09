После просмотра зрители смогут принять участие в голосовании за лучшую работу.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль уличного кино пройдет в Ижевске 12 и 13 сентября. Как сообщается в группе «Парки Ижевска» в соцсети «Вконтакте», это будет уникальный проект, где лучший фильм выбирает зритель.

Уже в выходные в фан-зоне парка имени Кирова можно будет посмотреть короткометражные работы российских режиссеров.

«В программу вошли 10 фильмов, которых нет в открытом доступе, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковам, фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой и Екатериной Варнавой», – отмечают организаторы.

После просмотра зрители смогут принять участие в голосовании за лучшую работу, посветив фонариком или экраном телефона. Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей в Ижевске. Позже голоса по всей стране сложат и объявят народного победителя.

В субботу, 12 сентября, жителей ждут к 17:30.

Программа воскресенья, 13 сентября:

- 16:00-17:30 – внеконкурсная подборка фильмов прошлых лет;

- 17:30-18:30 – лекторий с приглашенным гостем;

- 18:30-20:00 – внеконкурсная подборка фильмов прошлых лет.