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Экскурсии на удмуртском языке начнут проводить в республиканском музее ИЗО

09:00, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#музей\n#Удмуртия\n#удмуртский язык
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Первая экскурсия состоится в сентябре.

Ижевск. Удмуртия. Экскурсии на удмуртском языке начнут проводить в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств (УРМИИ). Как сообщает пресс-служба учреждения культуры, первые экскурсии на национальном языке пройдут в сентябре 2018 года.

Идея организации экскурсий на удмуртском языке принадлежит заведующей экскурсионно-массовым отделом УРМИИ Ольге Бикузиной.

По её словам, очень важно, чтобы удмуртский язык как можно чаще звучал в разных сферах жизни. Первая такая экскурсия пройдёт по выставке «Удмуртпогода», где представлены работы «удмуртского Сальвадора Дали» Андрея Костылева.

Отметим, что сама Ольга Бикузина является куратором образовательно-досугового центра для детей-билингвов «Нуныкай». Центр создан по инициативе ассоциации «Удмурт Кенеш» в рамках проекта «Билингва. О практиках формирования двуязычия в современной городской среде», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

09:00, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
90
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#Ижевск\n#музей\n#Удмуртия\n#удмуртский язык

 

 

 


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