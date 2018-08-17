Экскурсии на удмуртском языке начнут проводить в республиканском музее ИЗО

Первая экскурсия состоится в сентябре.

Ижевск. Удмуртия. Экскурсии на удмуртском языке начнут проводить в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств (УРМИИ). Как сообщает пресс-служба учреждения культуры, первые экскурсии на национальном языке пройдут в сентябре 2018 года.

Идея организации экскурсий на удмуртском языке принадлежит заведующей экскурсионно-массовым отделом УРМИИ Ольге Бикузиной.

По её словам, очень важно, чтобы удмуртский язык как можно чаще звучал в разных сферах жизни. Первая такая экскурсия пройдёт по выставке «Удмуртпогода», где представлены работы «удмуртского Сальвадора Дали» Андрея Костылева.

Отметим, что сама Ольга Бикузина является куратором образовательно-досугового центра для детей-билингвов «Нуныкай». Центр создан по инициативе ассоциации «Удмурт Кенеш» в рамках проекта «Билингва. О практиках формирования двуязычия в современной городской среде», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.