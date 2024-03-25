«Большой удмуртский диктант» напишут в 13-й раз

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии и за её пределами «Большой удмуртский диктант» (6+) напишут в 13-ый раз. Как сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики, текст диктанта будет посвящён Году семьи и сохранению традиционных ценностей.

Его автором станет писатель, главный редактор газеты «Удмурт дунне» и председатель Совета женщин-удмурток «Удмурт нылкышно кенеш» Елена Миннигараева.

Диктант пройдёт в субботу, 6 апреля. Написать его можно будет двумя способами. В 13:00 по ижевскому времени включить радио «Моя Удмуртия» или телеканал «Удмуртия» и написать диктант, находясь в любом удобном для себя месте. Свою работу необходимо отправить по электронному адресу diktant2024@yandex.ru. Только так филологи акции смогут оценить диктант.

Также в 13:00 можно прийти на ближайшую очную площадку и написать диктант. Площадки будут организованы по всей республике.

Подробности можно узнать на сайте проекта или на официальной странице «ВКонтакте».