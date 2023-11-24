Всемирный день удмуртского языка в Ижевске: афиша мероприятий

Памятная дата отмечается 27 ноября.
Ижевск. Удмуртия. 27 ноября в Удмуртии отметят Всемирный день удмуртского языка. Об этом сообщает пресс-служба Миннаца республики.
Напомним, инициатива учреждения праздника принадлежит Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». Решение приняли в 2018 году на Межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию I съезда удмуртского народа. Именно в этот день в законодательстве был прописан статус удмуртского как государственного языка в регионе.
Программа мероприятий в Ижевске:
27 ноября, понедельник
- 14:00 — пешая экскурсия «Речка Карлутка – место, где рождаются удмуртские мифы» (6+);
- 16:00 — онлайн-трансляция запуска круглосуточного удмуртского интернет-радио «Даур ФМ» (в эфире первого круглосуточного интернет-телеканала на удмуртском языке «Даур ТВ») (18+);
- 18:30 — музыкальная камерная встреча «Кырзаса лэзём али…» (в формате квартирника) (18+);
28 ноября, вторник
- 19:00 — интеллектуальная игра на удмуртском языке «Шудком» (УМОО «Шунды») (18+).
29 ноября, среда
- 18:30 — танцевально-игровая программа «Ритмы удмуртского танца» (18+).
Также мероприятия, приуроченные к дню удмуртского языка, пройдут в других городах и районах Удмуртии. Ознакомиться с ними можно на странице Миннаца республики по ссылке.