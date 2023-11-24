Всемирный день удмуртского языка в Ижевске: афиша мероприятий

Ижевск. Удмуртия. 27 ноября в Удмуртии отметят Всемирный день удмуртского языка. Об этом сообщает пресс-служба Миннаца республики.

Напомним, инициатива учреждения праздника принадлежит Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». Решение приняли в 2018 году на Межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию I съезда удмуртского народа. Именно в этот день в законодательстве был прописан статус удмуртского как государственного языка в регионе.

Программа мероприятий в Ижевске:

27 ноября, понедельник

- 14:00 — пешая экскурсия «Речка Карлутка – место, где рождаются удмуртские мифы» (6+);

- 16:00 — онлайн-трансляция запуска круглосуточного удмуртского интернет-радио «Даур ФМ» (в эфире первого круглосуточного интернет-телеканала на удмуртском языке «Даур ТВ») (18+);

- 18:30 — музыкальная камерная встреча «Кырзаса лэзём али…» (в формате квартирника) (18+);

28 ноября, вторник

- 19:00 — интеллектуальная игра на удмуртском языке «Шудком» (УМОО «Шунды») (18+).

29 ноября, среда

- 18:30 — танцевально-игровая программа «Ритмы удмуртского танца» (18+).

Также мероприятия, приуроченные к дню удмуртского языка, пройдут в других городах и районах Удмуртии. Ознакомиться с ними можно на странице Миннаца республики по ссылке.