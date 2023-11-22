Проект по переводу ижевских улиц на удмуртский язык завершат до конца года

Ижевск. Удмуртия. Разработкой проекта перевода названий улиц для других городов Удмуртии займутся после реализации этого в Ижевске. Об этом сообщил министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров на пресс-конференции 22 ноября. На мероприятии присутствовал корреспондент ИА «Сусанин».

«В Министерстве национальной политики работает и существует уже более 20 лет термино-орфографическая комиссия, которая занимается переводами улиц, дорожных знаков и вывесок. И у нас в Доме дружбы народов открыли переводческий сектор», — рассказал Эдуард Петров.

Отдельное внимание уделили теме перевода названий ижевских улиц. Обсудили ситуацию с улицами, которые имеют два названия (дореволюционное и современное).

«Мы провели большую работу по переводам улиц города Ижевска. Первый вариант уже рассматривается, но ещё остались вопросы. Сейчас продолжаем отрабатывать правильность переводов. Как только появится вторая версия перевода ижевских улиц, мы начнём транслировать данный опыт на другие муниципальные образования нашей республики. Для улиц, имеющих два названия, переведут оба», — ответил министр. Также отмечено, что работу по переводу таблиц с названием улиц в Ижевске планируют завершить до конца текущего года.

Кроме того, в ходе беседы обсуждались планы развития удмуртского языка в медиа и среди молодёжи. В 2019 году запустили телепроект «Даур ТВ» (12+), где круглосуточно транслируются фильмы, мультфильмы, видеоклипы и прочее, связанное с удмуртской культурой.

Помимо него существует ещё множество интернет-проектов, созданных ресурсным центром «Куара» (с удм. — голос): удмуртская медиашкола для мам «Аныкай» (18+), школа удмуртских блогеров, подкаст «Ныло-пиё» (18+) . В 2023 появились лаборатория клип-мейкинга «Пус» (16+) и мастерская удмуртского мужского костюма «Путо» (18+), отметил министр национальной политики.

Напомним, когда начали разработку перевода, а также как в начале проекта на его обсуждении предложили более 1000 названий.