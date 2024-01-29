Презентация нового романа Ульфата Бадретдинова пройдёт в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Презентация романа Ульфата Бадретдинова «Туннэ — ӵуказелэн кутсконэз» («Завтра начинается — сегодня») пройдёт в Национальной библиотеке Удмуртии. Об этом рассказал в соцсетях министр культуры республики Владимир Соловьёв.

40 лет назад, 26 января 1984 года, прошло первое заседание клуба «Край удмуртский» Национальной библиотеки Удмуртии. Оно было посвящено 100‑летию со дня рождения удмуртского поэта, публициста и общественного деятеля Максима Прокопьевича Прокопьева. Первое заседание в год юбилея клуба откроют его именем.

Роман Ульфата Шайхутдиновича Бадретдинова посвящён судьбам двух поэтов разных поколений. Первый — революционер, большевик, участник Гражданской войны, один из основоположников удмуртской государственности, педагог и просветитель Максим Прокопьев. Второй герой романа — поэтесса, живущая в наши дни — Светлана Куноева (прообраз — поэтесса Ирина Самигулова из Башкортостана). Знают о ней немногие, однако её жизненная позиция и преданность своему народу, умение преодолевать жизненные трудности и вера в лучшее будущее роднит её с такой знаковой личностью, как Максим Прокопьев.

Презентация книги на удмуртском языке состоится 29 января в 17:00 в Национальной библиотеке Удмуртии. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 12+.

На встрече автор расскажет об истории создания романа, покажет видеозапись с поэтессой. Своими впечатлениями о новом произведении поделятся удмуртские литературоведы, журналисты, читатели.