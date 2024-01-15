Иван Белослудцев из Ижевска перепел песню «Пыяла» на удмуртском языке

Ижевск. Удмуртия. Артист из Удмуртии Иван Белослудцев перепел на удмуртском языке популярную песню «Пыяла», ставшей одной из треков сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Аудио он разместил в социальных сетях.

«Мне стало интересно, как песня зазвучит на удмуртском языке в мужском исполнении. Ведь у нас тоже есть схожее по смыслу и произношению слово "Пияла"», — прокомментировал «кезский тюрагай».

Напомним, песня «Пыяла» (0+) в конце ноября 2023 года благодаря популярности сериала возглавила всемирный топ-чарт сервиса Shazam, а также вошла в топ-10 популярных песен на территории стран бывшего Советского Союза. Принадлежит композиция группе «Аигел» — дуэту из автора текстов и вокалистки из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии. Изначально трек был записан в 2020 году. В 2022 году группа выпустила клип на эту песню.

На странице Ивана Белослудцева «ВКонтакте» на момент этой публикации видео набрало более 7000 просмотров. Трек уже дошёл до «Аигел» и они репостнули его в свои «истории».

Оригинальный текст на татарском языке:

Мәхәббәт пыяласын

атасың — карасын

Чын бәхет пыяласын

бәрәсең, ватасың,

Күздә күз

күздә күз

күздә күз нурым ояла —

Кулда кул

кулда кул

кулда — кулда пыяла.

Официальный перевод на русский выглядит так:

Пусть посмотрит, как ты швыряешь стекло любви.

Как разбиваешь вдребезги стекло подлинного счастья.

В глазах — глаза, в глазах — глаза, в глазах — глаза, в глазах моего ангела — стыд.

В руке — рука, в руке — рука, в руке — рука, меж сцепленных рук — осколки стекла.