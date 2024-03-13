Курсы удмуртского языка вновь стартовали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь стартовали курсы для взрослых по изучению удмуртского языка. Образовательная программа проходит при поддержке Министерства национальной политики УР.

Площадки организовали в Ижевске, Глазове, Можге, посёлках Кез и Игра.

Ознакомиться с расписанием на первое полугодие 2024 года и выбрать удобную для себя площадку можно в официальной группе курсов на сайте «ВКонтакте».

Изучение государственного языка бесплатное, возрастное ограничение 18+.