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Курсы удмуртского языка вновь стартовали в Удмуртии

09:40, 13 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Курсы удмуртского языка вновь стартовали в Удмуртии
09:40, 13 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
41
0
#удмуртский язык
Фото: vk.com/udmkyl
41
0

Их проводят при поддержке республиканского Миннаца.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь стартовали курсы для взрослых по изучению удмуртского языка. Образовательная программа проходит при поддержке Министерства национальной политики УР.

Площадки организовали в Ижевске, Глазове, Можге, посёлках Кез и Игра.

Ознакомиться с расписанием на первое полугодие 2024 года и выбрать удобную для себя площадку можно в официальной группе курсов на сайте «ВКонтакте».

Изучение государственного языка бесплатное, возрастное ограничение 18+.

09:40, 13 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
41
0
#удмуртский язык