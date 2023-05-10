Житель Камбарки превратил своё хобби в проект по водному туризму

Камбарка. Удмуртия. Житель Камбарки развил проект по водному туризму. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, помог ему в этом соцконтракт.

Отмечается, что ещё в 2019 году друзья Владимир Антропов и Михаил Килин из Камбарки открыли лодочную станцию. На собственные средства им удалось приобрести только две байдарки и один катамаран, поэтому проект в первое время напоминал скорее частное хобби, чем туристический бизнес. Но в 2022 году Владимир Антропов в рамках нацпроекта «Демография» заключил соцконтракт сроком на один год на сумму 250 тысяч рублей, существенно расширил арсенал плавсредств для своей лодочной станции: две надувных лодки, два педальных катамарана, две надувные лодки-катабайд и вёсельную лодку. В 2022 году турпоток на его объекте составил 650 человек за сезон.

«Лодочная станция и весь «водный» проект появился благодаря нашей с Михаилом любви к воде. Я всю жизнь живу на берегу пруда, служил на военно-морском флоте, а напарник сертифицирован как инструктор водного туризма. Кроме того, в Камбарке к развитию такого вида туризма располагают водные ресурсы — есть пруд (третий по величине в республике) в середине города, который делит населенный пункт пополам и привлекает местных жителей: здесь можно кататься на различных плавсредствах и купаться», — говорит Владимир Антропов.

Экскурсантам «Лодочная станция. Камбарка» предлагает авторский маршрут. Он получил название «Тур на остров Свободы». Это водная прогулка с длительным отдыхом на самодельном понтоне: туристы с инструктором на байдарках и лодках добираются на плавучий понтон размером в 36 квадратных метра, заякоренный в живописном месте. Путь туда занимает около часа. На двухъярусном понтоне создана зона отдыха: тут есть беседка, мангал, туалет, места для палаток, стол и скамейки. Экскурсанты проводят здесь 5-6 часов, а затем отправляются по воде обратно. Тур занимает в среднем 8 часов и стоит 3-4 тысячи рублей.

Предприниматели из Камбарки оценили бизнес-потенциал своего проекта и собираются существенно расширять его. Не только увеличить парк судов, но и благоустроить прибрежную территорию — засыпать её речным песком, оборудовать волейбольную площадку, мангальную и костровую зоны, создать площадку для палаток, чтобы туристы могли останавливаться здесь с ночевкой.

«Предприниматели за последние два года оценили, насколько перспективным может оказаться бизнес в сфере туризма. «Лодочная станция. Камбарка» уже воспользовалась инструментами поддержки, инициативные люди превратили своё хобби в полноценный туристический бизнес и в дальнейшем готовы создать условия для отдыха с ночёвкой — это ещё один шаг к миллиону туристов в Удмуртии в год», — прокомментировала руководитель Агентства по туризму республики Юлия Бадаш.