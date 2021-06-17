Для развития туризма в Удмуртии хотят увеличить количество гостиниц

При проведении федеральных мероприятий в республике возникает проблема с номерным фондом в гостиницах.

Ижевск. Удмуртия. Для развития туризма в Удмуртии не хватает инфраструктуры. На встрече с журналистами первый зампред правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов рассказал, что во время проведения федеральных мероприятий в регионе возникает дефицит мест в гостиницах.

«Когда мы делаем мероприятие крупного российского масштаба, важно чтобы было где-то жить, чтобы была инфраструктура. Сегодня у нас крупное мероприятие, мы пробуем, тренируемся – это фестиваль Чайковского, мы зовем гостей много. Я уверен, что все гостиницы от трех звезд у нас будут заняты», - сообщил Константин Сунцов.

В развитии инфраструктуры Удмуртия рассчитывает на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», запущенный в этом году. По данным пресс-службы Федерального агентства по туризму, среди прочего он предусматривает льготные кредиты под 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей и санаториев. Для малого и среднего бизнеса предусмотрена грантовая поддержка с акцентом на экотуризме.

В течение этого года республика подготовит список площадок, на которых можно разместить гостиницы и другие объекты инфраструктуры. А после этого представит их потенциальным инвесторам. «Мы до конца этого года сделаем такое роуд-шоу как для бизнеса Удмуртской Республики, так и вне, что и где можно построить в Удмуртии. Мы покажем участки, где это можно. Второе: мы покажем меры поддержки - как это сделать. Третье: мы покажем, где взять на это деньги. И четвертое: после этого всего мы будем говорить, что обеспечим мероприятиями. Мероприятий у нас достаточно много», - рассказал вице-премьер.

По данным на осень 2020 года в Удмуртии работало около 170 гостиниц и домов отдыха с номерным фондом более 14,5 тыс. мест. Напомним, что в марте этого года глава Удмуртии Александр Бречалов поручил проработать вопрос строительства еще одной гостиницы в Воткинске.

Константин Сунцов также сообщил, что определять политику в туристической отрасли будет Минэкономики, а развитием займется создаваемый центр поддержки туризма при Корпорации развития Удмуртии. Роман Никитин, которого в феврале этого года представили в качестве главного по туризму в республике, останется внештатным советником Константина Сунцова.