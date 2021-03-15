Новую гостиницу могут построить в Воткинске

Необходимость в ней возникла при проведении Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в перспективе может появиться еще одна гостиница. Как рассказал на аппаратном совещании органов власти глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, соответствующее поручение дано первому вице-премьеру региона Константину Сунцову. Власти региона будут искать заинтересованный в реализации проекта бизнес.

Необходимость в гостинице возникла в Воткинске в начале марта во время Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту. Старты собрали 350 спортсменов из 13 регионов страны.

«Мы по этой теме уже общаемся, уже было поручение Константину Андреевичу Сунцову с точки зрения развития этого направления. Там нужна гостиница, там есть куда развивать», - сообщил Бречалов.